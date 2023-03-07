رئيس وزراء باكستان السابق يتغيب عن جلسة محاكمة لتجنب اعتقاله

الوكيل الإخباري- تغيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، عن جلسة محاكمة في إسلام آباد اليوم الثلاثاء للرد على الاتهامات الموجهة إليه في قضايا فساد.



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وكان من المقرر أن يرأس القاضي ظفر إقبال جلسة الاستماع، وطلب من خان المثول شخصيا للرد على اتهامات ببيع هدايا باهظة الثمن مملوكة للدولة أثناء توليه منصبه.



وأصدر القاضي إقبال مذكرة توقيف بحق خان الأسبوع الماضي، لكن حكومة رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف هي الوحيدة المخولة بأمر الشرطة باعتقاله.



يواجه خان، نجم الكريكيت السابق البالغ من العمر سبعين عاما وهو زعيم المعارضة الآن، سلسلة قضايا تتضمن اتهامات بالإرهاب.



وتجنب خان الاعتقال حتى الآن، ويدعي أن الحكومة الحالية دبرت هذا المأزق القانوني لتشويه سمعته.

روسيا اليوم