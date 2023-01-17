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الثلاثاء، 17-01-2023 08:54 ص

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق يكتب مذكراته

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن يكتب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون كتابا يفصل فيه الفترة التي قضاها كرئيس للوزراء، بعد أن قالت احدى شركات النشر إنها حصلت على مذكراته.

ولم يتم تحديد موعد بعد لنشر المذكرات، حيث جاء الإعلان بعد عدة أشهر فقط من إجبار جونسون على ترك منصبه ووسط تكهنات مستمرة بأنه قد يكون لديه طموحات للعودة إلى السياسة مجددا في الواجهة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

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ووصفت أرابيلا بايك، من هاربر كولينز، المذكرات بأنها مذكرات رئيس وزراء "لا مثيل لها".


يشار إلى أن رؤساء وزراء سابقين حققوا مبالغ مالية طائلة من خلال صفقات الكتب.


وتردد أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير حصل على ما يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني (6.1 مليون دولار) في العام 2007 عن مذكراته السياسية "رحلة"، بينما تردد أن ديفيد كاميرون حصل على 1.5 مليون جنيه إسترليني عن مذكراته.


وستكون المذكرات الجديدة أحدث أعمال الكاتب الصحفي السابق جونسون، الذي ألف العديد من الكتب طوال حياته المهنية.

 

البيان

 




 

 


 

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