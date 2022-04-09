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السبت، 09-04-2022 03:59 م

رئيس وزراء بلغاريا: لن نطرد السفيرة الروسية خشية التداعيات

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الوكيل الإخباري-قال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف إن بلاده لن تطرد السفيرة الروسية إليونورا ميتروفانوفا ولا تعلن أنها "شخص غير مرغوب فيه"، لأن هذا سيؤدي إلى قطع كامل للعلاقات.

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وأضاف بيتكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة :"لقد استدعينا بالفعل 10 دبلوماسيين، وأدلينا بعدة ملاحظات، واستدعينا سفيرنا من روسيا للتشاور، وهذا يعني أنه يجب عليك فعل الشيء نفسه. والخطوة التالية هي إعلان (سفيرة روسيا لدينا) شخصا غير مرغوب فيه. لكن إذا فعلنا ذلك، فسيكون ذلك قطعا كاملا في العلاقات.. نعتقد أنه سيكون أكثر ملائمة اتخاذ هكذا خطوات على مستوى الاتحاد الأوروبي".

 

 

وأضاف أن اتخاذ القرار (فيما يخص السفيرة الروسية في بلغاريا) في هذا المجال يجب أن يعامل "بحذر شديد".


وفي وقت سابق، طالب فصيل "بلغاريا الديمقراطية" البرلماني بطرد السفير الروسي من البلاد على خلفية الاستفزاز في بوتشا الأوكرانية. وصرح نائب آخر لرئيس الوزراء آسن فاسيليف بأن مجلس الوزراء يدرس هذا الاقتراح.

وقال مكتب المدعي العام البلغاري في وقت سابق إن دبلوماسيا روسيا، متورط في "أنشطة استخباراتية"، دون أن يحدد اسمه.


إلى ذلك أعلنت بلغاريا أن 10 دبلوماسيين روس "أشخاص غير مرغوب فيهم". ووعدت روسيا بالرد على طرد الدبلوماسيين.

 

روسيا اليوم

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