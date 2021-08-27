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الجمعة، 27-08-2021 09:47 م

رئيس وزراء لبنان المكلف: هناك عقبات كبيرة أمام تشكيل حكومة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، الجمعة، إنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أمامه لتشكيل حكومة، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة تركت البلاد بحكومة تصريف أعمال لمدة عام.

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وقال ميقاتي، وهو ثالث شخص يقع عليه الاختيار لتشكيل حكومة في لبنان منذ العام الماضي، إن الوضع في لبنان لا يزال خطيرا للغاية.


ويمثل تشكيل الحكومة خطوة أولى ضرورية لتأمين الدعم الدولي للمساعدة في إخراج لبنان من أعمق أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وانهارت العملة في حين تقارب الأدوية والوقود على النفاد.


وقال حسن نصر الله زعيم حزب الله الشيعي المدجج بالسلاح الذي تدعمه إيران، ويخضع لعقوبات أميركية، إن شحنات الوقود الإيرانية في طريقها للمساعدة في تخفيف النقص.


ولدى سؤاله عن تصريحات نصر الله، قال ميقاتي، إنه يعارض كل ما من شأنه الإضرار بمصالح لبنان.


وقال "لن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة ... لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية أعطونا شمعة فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلا".

 


وتدير لبنان حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، الذي استقال مع حكومته بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة قبل عام.

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