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السبت، 02-07-2022 07:57 ص

رحيل الرحالة والداعية والأديب ⁧‫السعودي محمد العبودي‬⁩

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الوكيل الإخباري - توفي الرحالة و الداعية والأديب السعودي محمد بن ناصر العبودي، الجمعة، وستقام الصلاة على جثمانه اليوم السبت.

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وأعلنت أسرة الفقيد أنه سيصلى عليه بعد صلاة ظهر اليوم في جامع الجوهرة البابطين بالرياض.


ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما باسم الشيخ الراحل، وبادر العديد من الشخصيات العامة بنعيه، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، ولأسرته الصبر والسلوان.


يذكر أن الشيخ الرحالة الأدب محمد العبودي حصل على شخصية العام الثقافية، وهي الجائزة الكبرى التي تكرم من خلالها الوزارة رواد الثقافة السعودية، حيث امتد عطاؤه الثقافي لمدة 70 عاماً، إلا أن تقدمه بالسن منعه من الحضور لاستلام الجائزة، فحضر ابنه نيابة عنه.

 

البيان


 




 

 


 

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