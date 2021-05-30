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الأحد، 30-05-2021 12:21 م

رسائل حفتر للميليشيات المسلحة.. فرصة أخيرة قبل 'فرض السلام'

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الوكيل الاخباري - أكد خبراء سياسيون أن كلمة المشير خليفة حفتر التي ألقاها أمام العرض العسكري الليبي، تضمنت رسائل واضحة لعدة أطراف داخلية وخارجية، مفادها بأنه لا سلم مع الإرهاب مهما يكن وأن تفكيك الميليشيات العسكرية المتواجدة في عدة مناطق أمراً محتوماً.

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وكان المشير خليفة حفتر قد أكد أن قواته على استعداد لخوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة.


وشدد حفتر على أن الجيش الليبي لا تزال أصابعه على الزناد ، ولن يتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.


المصدر - سكاي نيوز

 

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