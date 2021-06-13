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الأحد، 13-06-2021 10:28 ص

رسائل يعتزم بايدن نقلها لبوتين خلال اللقاء المرتقب

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم نقل إشارة صارمة إلى الزعيم الروسي في لقاء القمة الذي سيجمع الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، الأربعاء المقبل، في جنيف.

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وذكرت الوسائل نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن بايدن يعتزم إظهار نهج يختلف اختلافا جوهريا عن العلاقات الودية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد اجتماعه الأول مع بوتين.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، ومكافحة وباء كورونا، وتسوية النزاعات الإقليمية.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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