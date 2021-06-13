رسائل يعتزم بايدن نقلها لبوتين خلال اللقاء المرتقب

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم نقل إشارة صارمة إلى الزعيم الروسي في لقاء القمة الذي سيجمع الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، الأربعاء المقبل، في جنيف.

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وذكرت الوسائل نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن بايدن يعتزم إظهار نهج يختلف اختلافا جوهريا عن العلاقات الودية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد اجتماعه الأول مع بوتين.



