الأربعاء 19-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مذكرة نيابية لسحب الجنسية الأردنية من وسيم يوسف

إيران تبدأ ضخ النفط عبر أنبوب جديد متجاوزة مضيق هرمز

العراق يعلن تلقيح نصف مليون مواطن ضد كورونا

أمانة عمّان تغلق 25 منشأة مخالفة

صحفي من غزة لـ الوكيل : 12 عائلة غزاوية تم مسحها من السجل المدني

نقابة الأطباء : نحو 50 طبيبا من 6 اختصاصات بانتظار الذهاب إلى غزة

بيان هام صادر عن الضمان الاجتماعي

سـ ـ رايا القدس تهدد العدوان : قادرون على مواجهتكم لشهور طويلة

شاهد | بايدن يهدد صحفيا بالدعس بعد ان سأله عن القضية الفلسطينية

مشروعا قانون البلديات واللامركزية إلى القانونية والإدارية

الأربعاء، 19-05-2021 11:36 ص

رسالة مفاجئة من بايدن إلى نتنياهو حول وقف العدوان على غزة

1-1438367


الوكيل الإخباري - بينما يبدي الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه الكامل "في العلن" لسياسة التصعيد التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تجاه الفلسطينيين، فإن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قالت إن بايدن حمل "رسالة خاصة" مغايرة لنتانياهو.

وقالت الصحيفة إن رسالة الرئيس الأميركي التي أوصلها لنتانياهو في مكالمة هاتفية يوم الاثنين "أقوى مما هو معلن"، حيث حذره من أنه لن يكون بوسعه "لفترة طويلة" تحمل الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي والكونغرس على إسرائيل، للمطالبة بالتهدئة ووقف التصعيد.

اضافة اعلان

ونقلت الصحيفة عن مصدرين على دراية بالمكالمة، أن "الرسالة الخاصة التي نقلها بايدن لمحت إلى حد زمني لقدرته على توفير غطاء دبلوماسي لنهج إسرائيل".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
حزب-الله-اللبناني-1

ألمانيا: حظر منظمات مقربة من حزب الله

QJsOZ

شاهد | بايدن يهدد صحفيا بالدعس بعد ان سأله عن القضية الفلسطينية

سعودية

وزير الخارجية السعودي: بدأنا مناقشات استكشافية مع إيران

1458306-السترات-الصفراء-تظهر-فى-احتجاجات-لبنان-(2)

بيروت: ردود فعل عنيفة بعد تصريحات وهبة

127-095357-76cb4af3-fba8-46d0-a4fd-cdec9e565ac3

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة المحيطات

مستشار

مستشار بايدن للأمن القومي يبحث مع نظيره البريطاني الوضع في غزة

أخبار متعلقة
cd82c21c966111ef0d76211c5c5e80a3

أردوغان يؤكد ضرورة تدخل مجلس الأمن لوقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي

609a2c6d42360452b6027681

أنباء عن تلقي كوريا الشمالية عرضا من واشنطن لشرح نتائج مراجعة السياسة الأمريكية تجاهها

حزب الله

إعلام إيراني: حزب الله على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال

ال

رئيس كوريا الجنوبية: سأجد طريقة للسلام مع الشمال

thumbs_b_c_3bc36c691c51867d121426081842f333

بريطانيا تعرب عن قلقها لتصاعد التوترات في القدس

60937120423604060d6698b8

بايدن يتحدث عن ثورة صغيرة داخل الحزب الجمهوري