رسالة مفاجئة من بايدن إلى نتنياهو حول وقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري - بينما يبدي الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه الكامل "في العلن" لسياسة التصعيد التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تجاه الفلسطينيين، فإن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قالت إن بايدن حمل "رسالة خاصة" مغايرة لنتانياهو.



وقالت الصحيفة إن رسالة الرئيس الأميركي التي أوصلها لنتانياهو في مكالمة هاتفية يوم الاثنين "أقوى مما هو معلن"، حيث حذره من أنه لن يكون بوسعه "لفترة طويلة" تحمل الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي والكونغرس على إسرائيل، للمطالبة بالتهدئة ووقف التصعيد.

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ونقلت الصحيفة عن مصدرين على دراية بالمكالمة، أن "الرسالة الخاصة التي نقلها بايدن لمحت إلى حد زمني لقدرته على توفير غطاء دبلوماسي لنهج إسرائيل".