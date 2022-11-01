رسالة من الرئيس الروسي للمشاركين في القمة العربية المنعقدة في الجزائر

الوكيبل الاخباري- وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تحية إلى المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر، وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وقال بوتين في رسالته "إن العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة"، مضيفا أن "عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة والعدالة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض، تكتسب زخما".



وأكد الرئيس الروسي على أهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية، قائلا إن "دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة، تلعب دورا متزايد الأهمية في هذه العملية".

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روسيا اليوم