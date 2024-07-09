رسالة من السيسي إلى بزشكيان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

الوكيل الاخباري- هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معربا عن تقديره للعلاقات الطيبة بين شعبي البلدين.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان: "بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية، بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية".



وأشار المستشار فهمي إلى أن الرئيس المصري "تمنى للرئيس الإيراني الجديد التوفيق في مهامه، وأعرب عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني".



جدير بالذكر أنه يوم السبت الماضي، أعلنت الداخلية الايرانية فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.