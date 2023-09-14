رسالتان من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي عهده

الوكيل الإخباري - تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رسالتين من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حول العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



وتسلم الرسالتين نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي خلال استقباله في الرياض سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي.

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ورحّب الخريجي خلال الاستقبال بالسفير، متمنيا له التوفيق في مهمات عمله الجديدة.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

RT