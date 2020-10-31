السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 01:27 ص

رسمياً ... اتفاق يُنهي الصراع العسكري في اقليم كاراباخ

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الوكيل الاخباري - أفاد بيان مشترك صادر عن قوى كبرى، أمس، بأن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان اتفقا على مجموعة من الخطوات العاجلة لحل الصراع بينهما في إقليم ناغورني قره باغ بعد عقد محادثات.

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وقال البيان الصادر عن مبعوثين من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة إن الوزيرين اجتمعا في جنيف، واتفقا على عدم الاستهداف العمدي للمدنيين، وبدء عملية لتبادل الجثث في أرض المعركة، وتقديم قوائم بالأسرى والمعتقلين خلال أسبوع بهدف تبادلهم.

وأشار البيان إلى أن الدولتين ستتواصلان من أجل مناقشة قضايا "متعلقة بآليات محتملة للتحقق من وقف إطلاق النار".

 

المصدر - البيان 

 

 


 




 

 


 

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