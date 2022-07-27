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الأربعاء، 27-07-2022 06:56 ص

رسميا.. التونسيون يوافقون بأغلبية ساحقة على مشروع الدستور

تونس2


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في وقت مبكر من الأربعاء، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو، وسط آمال بأن يقود البلاد نحو استقرار سياسي.

وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي،  أن 94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور.

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وأوضح بو عسكر، أن عدد المراقبين لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800.


وأشار بو عسكر إلى أن الاستفتاء على مشروع الدستور جاء تحت أنظار العالم من خلال المراقبين المحليين والأجانب.


وافتتحت لجان الاقتراع أبوابها الاثنين، للاستفتاء على الدستور الجديد، وتستمر عملية التصويت حتى 10 ليلا بتوقيت تونس، بعد أن كانت انطلقت في حدود السادسة صباحا.


وأكدت الهيئة أن مراكز الاقتراع في تونس لم تشهد أي اضطراب يعكر عملية الاقتراع، مشيرا إلى أن "جميع المراكز فتحت أبوابها لاستقبال التونسيين في الأوقات المحددة".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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