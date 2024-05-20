الإثنين 20-05-2024
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الإثنين، 20-05-2024 07:50 ص

رسمياً .. الرئاسة الإيرانية تعلن وفاة رئيسي والوفد المرافق له

ممم


الوكيل الاخباري - أعلنت إيران اليوم الاثنين مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران أمس الأحد.

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فقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل رئيسي وعبد اللهيان في تحطم طائرة هليكوبتر كما أكد محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني -على منصة إكس- الخبر.
وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.


وجاء الإعلان عن مصرع الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.
ويعد إبراهيم رئيسي ثامن رئيس لإيران، وقد انتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني.


 




 

 


 

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