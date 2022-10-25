رسمياً .. الوحدات ينسحب من بطولة دوري المحترفين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلن رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة انسحاب نادي الوحدات من دوري المحترفين .

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وذلك بعد رفض اتحاد كرة القدم إعادة مباراة الكلاسيكو الى ملعب الملك عبد الله بالقويسمة ، وفق الحوامدة .

وبين الحوامدة أن فريق الوحدات قدّم طلباً بإعادة المباراة إلى ستاد الملك عبدالله الثاني والذي وصفه بأنه “الملعب الآمن والبيتي لنادي الوحدات”، مؤكداً أن الاتحاد رفض طلب الوحدات بإعادة المباراة إلى ملعبه البيتي .

واعلن الحوامدة قرار النادي أمام حشد من وسائل الإعلام، عقب انتهاء اجتماع دام أكثر من ساعتين في مجمع النادي بمنطقة غمدان.