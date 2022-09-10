رسمياً .. تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا

الوكيل الاخباري - أعلن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، من قصر سانت جيمس، السبت، تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا.

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وبدأت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لبريطانيا، حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن لتنصيبه.



وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحفل منذ عام 1952، عندما تولت الملكة إليزابيث الثانية العرش.



ويعتبر حفل الإنضمام خطوة دستورية وشرفية أساسية في تقديم الملك الجديد إلى البلاد.



ومع وفاة الملكة إليزابيث (96 عاما)، الخميس، بعد جلوسها على العرش لـ70 عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع.



وانهالت التعازي لوفاة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء على العرش من الداخل وحول العالم.

سكاي نيوز