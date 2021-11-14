رصاص وغاز مسيل للدموع في السودان

الوكيل الإخباري - بعد يومين من إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين المشارك في السلطة منذ عام 2019، خرجت حشود ضخمة إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للاحتجاج على خطوة البرهان.



وأكدت مصادر طبية متطابقة مقتل 5 محتجين وإصابة أكثر من 70 خلال مسيرات "مليونية 13 نوفمبر" المطالبة بمدنية الدولة.





ونددت الجماعات المؤيدة للديمقراطية بهذه الخطوة وتعهدت بمواصلة حملتها للعصيان المدني والاحتجاجات ضد أحداث 25 أكتوبر الماضي.

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وقال شهود إنه مع بدء تجمع المحتجين بعد ظهر اليوم حول الخرطوم تحركت قوات الأمن سريعا في محاولة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وطاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية لمنعهم من الوصول إلى نقاط تجمع مركزية.



وقال أحد المتظاهرين في أم درمان: "فوجئ الناس بإطلاق الغاز المسيل للدموع في وقت مبكر جدا"، وأضاف أن المحتجين تقهقروا إلى الحي وتحصنوا في الشوارع و عادوا للتجمع من جديد.



وقدر شهود عدد المتظاهرين حول الخرطوم بعشرات الآلاف، مع وجود حشود كبيرة في مدن أخرى مما يرفع العدد الإجمالي للمتظاهرين في أنحاء البلاد إلى مئات الألوف.



وقال محتج في الخرطوم يدعى محمد حامد: "الثوار لا يملكون سوى السلمية وينادون بالديمقراطية وإعادة الحكم المدني الذي أطاح به البرهان".



وخلال الاحتجاجات السابقة، ومنها احتجاجات يوم 30 أكتوبر، الذي خرج فيه مئات الألوف، انتظرت قوات الأمن حتى وقت لاحق من اليوم قبل محاولة تفريق المحتجين.



وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 4 أشخاص قتلوا في الخرطوم بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الأمن في حين قُتل خامس مختنقا من استنشاق الغاز المسيل للدموع.

سكاي نيوز