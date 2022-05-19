الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

قطر تعتمد 3 جامعات أردنية للابتعاث - أسماء

بايدن يعتزم لقاء زعيمي فنلندا والسويد بشأن توسيع الناتو

أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في شمال سوريا

سلطة المياه : 190 مليون م3 حجم المياه المعالجة التي تستفيد منها الزراعة

روسيا زادت صادرات القمح في 2022 رغم العقوبات

الصفدي: مستمرون في شراكتنا مع السويد لدعم أونروا وتحقيق الاستقرار

نقيب المجوهرات يعلق على الهبوط الحاد بأسعار الذهب عالمياً

عامل يقتل صاحب مقهى حرقًا في مصر

جوبترول تنفي تقديم قسائم وقود مجاناً للمواطنين

السودان: تدهور خطير في الحالة الصحية للبشير‎‎

الخميس، 19-05-2022 10:38 ص

رصد أول إصابة بجدري القرود في إسبانيا

6YS9z0Rgt4GFrLACUiSI8wy93lBZ0hfI4rnFZSDl


الوكيل الاخباري- رصدت إسبانيا أول إصابة بمرض جدري القرود الفيروسي، بعد تفشي حالات في البرتغال والمملكة المتحدة.  

اضافة اعلان


وأصدرت السلطات الصحية في إسبانيا تحذيرا بشأن التفشي المحتمل لجدري القرود، وذلك بعد أن ظهرت على 23 شخصا أعراض متوافقة مع العدوى الفيروسية. 


وبحسب صحيفة الجارديان، قالت وزارة الصحة الاسبانية "إنه تم إصدار تحذير على مستوى البلاد لضمان استجابة سريعة ومنسقة في الوقت المناسب"، موضحة أن عدوى المرض تنتقل فقط عبر المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض والذين لديهم اتصال وثيق بهم. 


وتشمل الأعراض ظهور طفح جلدي يظهر أولا على الوجه ثم يصيب اليدين والقدمين بشكل أساسي.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6286178442360409a92a7f0d

موسكو: سنطلب من تركيا إعادة فتح أجوائها أمام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا

196796

بايدن يعتزم لقاء زعيمي فنلندا والسويد بشأن توسيع الناتو

628613f14c59b743e36f16b3 (1)

أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في شمال سوريا

9LK6UT-highres

السودان: تدهور خطير في الحالة الصحية للبشير‎‎

6285f65b4c59b74a5d5a66c6

إيران تبحث مع دولة عربية تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة

145597513656c86ae0870e5

بيان جمال مبارك يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار متعلقة
4047193

روسيا تعلن طرد 27 دبلوماسيا إسبانيا

لا

المغرب وإسبانيا يعيدان فتح حدودهما البرية بعد إغلاقها عامين