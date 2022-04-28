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الخميس، 28-04-2022 07:34 ص

رصد أول إصابة لدى البشر بفيروس جديد في الصين

ان


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة BNO News، نقلا عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية الصينية، برصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين.

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وتشير الوكالة إلى أن الإصابة سجلت لدى طفل بالغ 4 سنة من العمر في مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان بوسط الصين.


وأصيب الطفل بالفيروس في 5 أبريل الجاري بنتيجة الاختلاط بطير أليف، وتم نقله إلى المستشفى في 10 أبريل بسبب تدهور حالته الصحية.


ولم يصب أي واحد من أفراد عائلة الطفل بالفيروس.


وحسب التقييمات الأولية، فإن سلالة H3N8 ليست قادرة حتى الآن لإصابة البشر على نطاق واسع، وبالتالي لا يزال خطر وباء واسع النطاق منخفضا.

 

البيان


 




 

 


 

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