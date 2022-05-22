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الأحد، 22-05-2022 06:28 ص

رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في اليونان

جدري


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، ليلة الأحد، رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في البلاد لدى سائح إنجليزي.

وقالت الهيئة في بيان إن المواطن الإنجليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعه في غرفة معزولة. وستبين التحاليل المخبرية، الاثنين، ما إذا كان الأمر متعلقا بجدري القردة.

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وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.


جدري القردة مرض نادر متوطن في غرب افريقيا، وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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