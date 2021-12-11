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السبت، 11-12-2021 10:32 ص

رصد حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في جنوب الصين

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الصحية في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، اليوم السبت، أنه تم رصد حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور (H5N6) في مدينة هويتشو.

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وقالت لجنة الصحة بإقليم قوانغدونغ في بيان، إن الخبراء يعتبرون أن خطر انتقال العدوى سيكون منخفضا في هذه المرحلة.


لكنها أضافت أن الخبراء نصحوا الصينيين بتوخي الحذر واتخاذ إجراءات وقائية مثل تجنب الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الدواجن الحية، حيث أنه من المحتمل حدوث إصابات بسلالتي "H5N6" و"H9N2" خلال الشتاء والربيع.


وتابعت اللجنة في البيان، أن الرجل المصاب يبلغ من العمر 68 عاما ويخضع الآن للعلاج في المستشفى.


وقفز عدد المصابين بفيروس إنفلونزا الطيور "H5N6" في الصين هذا العام، مما أثار مخاوف بعض الخبراء الذين يقولون إن سلالة انتشرت في السابق تحورت على ما يبدو، وربما تكون أكثر عدوى بالنسبة للبشر.


وتوفي عدد من المصابين بسلالة "H5N6" في الصين هذا العام وفقا لبيانات الحكومات المحلية الصينية وتقارير منظمة الصحة العالمية.

 

روسيا اليوم

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