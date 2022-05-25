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الأربعاء، 25-05-2022 06:25 ص

رصد 15 إصابة مؤكدة بجدري القردة في كندا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في إقليم كيبيك الكندي إن الإقليم سجل 15 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود حتى أول أمس يوم الاثنين، مع توقع المزيد من الحالات من أجزاء أخرى من البلاد.

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وأبلغ ما يقرب من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود عن تفشي المرض الفيروسي في الآونة الأخيرة، مع وجود أكثر من 230 حالة إصابة مؤكدة أو اشتباه معظمها في أوروبا.


قال وزير الصحة الاتحادي الكندي جان إيف دوكلو إنه تم إرسال المزيد من العينات من أجزاء أخرى من البلاد إلى مختبر في وينيبيج لفحصها.


وأضاف في بيان "نتوقع تأكيد المزيد من الحالات في الأيام المقبلة".


ولم يتضح بعد الأعراض التي ظهرت على المصابين ولا مدى خطورة حالتهم.


وجدري القرود عدوى فيروسية نادرة مشابهة للجدري البشري، على الرغم من أنها أخف، سجلت لأول مرة في جمهورية الكونجو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي. وزاد عدد الحالات في غرب إفريقيا في العقد الماضي.


وأكدت كندا أول حالتي إصابة بجدري القردة الأسبوع الماضي بعد أن قالت السلطات في كيبيك إنها تفحص 17 حالة اشتباه.

 

البيان


 




 

 


 

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