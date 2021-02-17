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الأربعاء، 17-02-2021 03:09 م

رغد صدام حسين تكشف لأول مرة من اتخذ قرار إعدام زوجها... فيديو

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الوكيل الإخباري - قالت رغد صدام حسين إن قرار إعدام زوجها لم يكن قرارا سياسيا، وإنما كان قرارا عشائريا.

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وأضافت خلال لقائها الحصري على قناة "العربية"، ردا على سؤال من اتخذ قرار إعدام زوجها حسين كامل، ابن عم والدها، رئيس هيئة التصنيع العسكري في العراق قبل انشقاقه عن صدام:

 

د الأحداث، وقال عزة الدوري، (نائب رئيس الجمهورية وقتها) سيادة الرئيس أحنا كدولة نسقط حقنا في اتخاذ قرار الإعدام لأن هؤلاء الرجال (تقصد زوجها وأخوه زوج أختها صدام كامل المجيد) أزواج بناتك وهناك 9 أطفال، فأحنا من حقنا نتنازل عن الإعدام لخاطرك أولا ثم لخاطر الآخرين".

 

 

 

وتابعت رغد: "هنا أحد الأقارب اللي كان في السلطة رفع يده، وقال لا، أحنا كعشيرة لا نتنازل، وحقنا أن يتم قرار الإعدام، وهنا اتخذ القرار بهذا الشكل".



وردا على سؤال حول أن صدام حسين شخصيا هو من أصدر قرار إعدام زوجها، وأن تنفيذ الإعدام تم بإشراف أخوها عدي صدام حسين وأكدت أن الذي حدث ليس شيئا شخصيا، وقالت: "هذا الأمر لم يحدث بين اثنين أو بين العائلة ولو كان الأمر تم بيننا ما كانت هتطلع مني أي مفردة إلى أن أموت، ولكن ما حدث كان بوجود عسكر وكل أصحاب القرار عندهم علم وهم اتخذوا القرار بدون الرجوع إلى الوالد ولكنه كان حاضرًا".


وسألها المحاور: هل تحاولين أن تريحي نفسك لأنك بين نارين: حب الوالد وحب الزوج ولا تريدين أن تحملي صدام حسين المسؤولية عن قتل زوجك؟

 

فقالت رغد: "الرئيس صدام أشجع من أن نشيل عن كاهله المسؤولية فهو رئيس دولة يتخذ القرار الذي يجده مناسبا والشخص المخطئ يجب أن يعاقب وهذا ليس غريبًا ومعروف بالعائلة... فهو لا يحتاج أن أحمل عن كاهله والكل يعرفه وبالمحكمة تبنى كل المسؤوليات حتى يخفف عن الآخرين".


تواصل رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الأربعاء، سرد ذكرياتها في اللقاء الحصري مع قناة "العربية".


ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم، برومو الجزء القادم من مقابلة رغد صدام حسين.

 

المصدر : سبوتنيك 

 


 




 

 


 

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