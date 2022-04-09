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السبت، 09-04-2022 07:23 ص

رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون من داخل السعودية وخارجها

الحج


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، ليلة السبت، أن السعودية قررت رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ونقلت الوكالة عن وزارة الحج والعمرة قولها إنه سيتم السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.


وأضافت الوزارة أنه يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة السعودية تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.


وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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