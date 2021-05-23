رفع علم الحرس الثوري الإيراني في مظاهرات لندن

الوكيل الإخباري- نشرت صحف إيرانية، مقاطع فيديو لمتظاهرين في لندن يحملون علم الحرس الثوري الإيراني، أثناء احتجاجات للتضامن مع فلسطين.



وتظاهر الآلاف في لندن ومدن بريطانية أخرى، يوم أمس السبت، دعما للفلسطينيين واحتجاجا على ضربات الإحتلال الجوية على قطاع غزة.

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ودعا المحتجون خلال المسيرة إلى فرض عقوبات على الإحتلال، ولف البعض أجسادهم بالأعلام الفلسطينية وحملوا مشاعل ينطلق منها دخان باللونين الأخضر والأحمر، وحمل آخرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و"كفوا عن قصف غزة" و"افرضوا عقوبات على الإحتلال".

وأنهى وقف لإطلاق النار بدأ يوم الجمعة الماضي، وتوسطت مصر بشأنه قتالا دام 11 يوما وشن جيش الإحتلال خلاله ضربات جوية على غزة وقال إنها رد على صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

المصدر- روسيا اليوم





















































































