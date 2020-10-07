روبوت مزود بالإنذار المبكر... السديس يعلن عن خطة تعقيم الحرمين

الوكيل الاخباري - أعطت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الضوء الأخضر لاستخدام "روبوت ذكي" مزود بخاصية الإنذار المبكر في تعقيم الحرمين الشريفين.

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ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، الثلاثاء، عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس، قوله إن الروبوت يستخدم في عملية الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وحاصل على براءة اختراع SLAM، مع وحدة الانحلال عالية الأداء.



وأوضح أن إطلاق الروبوت العالي الدقة سيسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، والحد من انتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أنه يقوم بالتعقيم الداخلي في 6 مستويات، الأمر الذي يحسن من قوة وسلامة الجو.



وأشار إلى أن الروبوت يتولى تحليل متطلبات التعقيم بذكاء لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة، بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.



ويحتوي الروبوت على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي ويسع الجهاز (23.8) لتر، ويقدر حجم الرش بـ 2 لتر في الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع مغلقة في مرة واحدة.



ويحمل الروبوت الحاصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE، على كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.



المصدر : سبوتنك









