الأحد 23-05-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 23-05-2021 12:49 م

روحاني: سنواصل محادثات فيينا حتى التوصل لاتفاق

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الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل المحادثات النووية في فيينا مع مجموعة 4+1 ”حتى التوصل لاتفاق نهائي“ يعيد إحياء العمل بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في آيار/مايو 2018.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في حكومته ”سنواصل المحادثات في فيينا حتى التوصل لاتفاق، وواشنطن تدرك بأن الضغوط القصوى فشلت كلياً“، مبيناً أن ”أمريكا أعلنت صراحة أنها مستعدة لرفع العقوبات لذا فإن مسار فيينا ما يزال مستمراً ونشطاً“.

وأضاف خلال الاستماع لتقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن أوضاع صناعة السيارات في البلاد، أنه ”رغم كل ضغوط الحرب الاقتصادية المفروضة والتداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، استطاعت هذه الصناعة أن تحقق نموًا في الإنتاج العام الماضي“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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