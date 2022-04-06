روسيا : أسقطنا 1876 مركبة عسكرية أوكرانية منذ بدء الحرب

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 33 منشأة بنية تحتية عسكرية للجيش الأوكراني، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، أن القوات العسكرية الروسية تواصل تنفيذ هجمات ضد منشآت البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.



ولفت أن الطيران الحربي الروسي دمر 33 منشأة بنية تحتية عسكرية بأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضاف: "تم تدمير مركز قيادة وحدات الدفاع الإقليمية وخزان الوقود ومصنع لإصلاح المركبات المدرعة، بصواريخ عالية الدقة" في منطقتي زولوتشيف وتشوهويف.



وأوضح كوناشينكوف أن قوات بلاده أسقطت 125 طائرة و93 مروحية و403 طائرات مسيرة، ودمرت 1981 دبابة ومدرعة و1876 مركبة عسكرية تابعة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



الأناضول