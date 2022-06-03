روسيا: إجراء تدريبات عسكرية بحرية كبيرة في المحيط الهادئ

الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن أكثر من 40 سفينة حربية وسفينة إسناد وما يصل إلى 20 طائرة ومروحية بدأت بإجراء تدريبات في المحيط الهادئ.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي: "في الفترة من 3 إلى 10 حزيران تجري في المحيط الهادئ وتحت قيادة قائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال سيرغي أفاكيانتس، تدريبات لقوات مختلفة الأنواع، يشارك في التمرين أكثر من 40 سفينة حربية وسفينة إسناد".



وتابع البيان، أنه عند الخروج من مناطق التمركز، "تم تنفيذ العديد من المهام، بما فيها الإجراءات العملية للتغلب على مناطق البحر الملغومة وإطلاق نيران المدفعية على الألغام".

بترا