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الثلاثاء، 08-12-2020 01:43 م

اعتقال 36 شخصا من رؤوس العصابات الإرهابية

روسيا .. إحباط أكثر من 40 هجوما إرهابيا هذا العام

امن روسي
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، إن رجال الأمن، أحبطوا أكثر من 40 هجوما إرهابيا في البلاد، هذا العام.

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وتم خلال هذه الفترة كذلك، اعتقال 36 شخصا من رؤوس العصابات الإرهابية في روسيا.


وأضافت اللجنة، أنه تم القضاء على 49 مسلحا إرهابيا في روسيا، منذ بداية هذا العام.
وأشارت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب كذلك إلى أنه لم يسمح في عام 2020، لـ 149 أجنبيا بدخول روسيا، للاشتباه بتورطهم بنشاطات إرهابية ومتطرفة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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