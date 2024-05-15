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الأربعاء، 15-05-2024 08:41 ص

روسيا : إسقاط صواريخ ومسيرات أوكرانية غربي البلاد

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الروسية أسقطت عدة صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية في غرب البلاد.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 10 صواريخ بعيدة المدى من نوع "أتاكمز" فوق شبه جزيرة القرم.


وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نجحت أيضا في تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مدينة بريانسك بمنطقة كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا.


وأكدت أيضا تدمير 5 طائرات مسيرة هجومية فوق منطقة كورسك الروسية و3 فوق منطقة بريانسك.


سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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