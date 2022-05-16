روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية

الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، صباح اليوم عن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، إحداها من طراز "سو-24" واثنين من طراز "سو-25".



كذلك فقد أصابت صواريخ جوية موقعين لقيادة الجيش الأوكراني، بما في ذلك قيادة اللواء ميكانيكي رقم 72 بالقرب من "تسابوفكا" في منطقة خاركوف، وكذلك 16 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و8 نقاط إطلاق صواريخ طويلة المدى و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية بالقرب من "كراسنوليمان" في منطقة خاركوف، و"فلاديميروفكا" و"كونستانتينوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية و"بيريستوفويه" في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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ونتيجة للضربات تم تحييد أكثر من 360 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وتعطيل 78 وحدة من المعدات العسكرية، حيث قصفت الطائرات 3 مراكز قيادة، و104 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية ومستودعي وقود.



كذلك فقد ضربت القذائف الصاروخية والمدفعية 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية و14 مركز قيادة و24 بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النيران.



كذلك فقد أسقط الدفاع الجوي الروسي مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" بالقرب من "يفغينوفكا" في منطقة "ميكولايف" و"فيليكا كاميشيفاخي"، بالإضافة إلى مقاتلة أخرى من طراز "سو-24" بالقرب من جزيرة زيميني.

روسيا اليوم