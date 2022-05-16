الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالات يتم فيها استبعاد أسر من الدعم النقدي الموحد

روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية

ترجيح إعلان أسماء المقبولين للحج نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل

أسعار الذهب محلياً

الدغمي: مسار التحديث السياسي يؤسس لتشكيل حكومات برلمانية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

قتلى وجرحى بإطلاق نار في البرازيل

الخارجية تدين التفجير في وزيرستان الباكستانية

لحظة خروج الملك السعودي من المستشفى- فيديو

ارتفاع حجم التداول العقاري بالأردن 1% خلال نيسان الماضي

الإثنين، 16-05-2022 11:26 ص

روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية

62820734423604453243cdd3


الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، صباح اليوم عن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، إحداها من طراز "سو-24" واثنين من طراز "سو-25".

كذلك فقد أصابت صواريخ جوية موقعين لقيادة الجيش الأوكراني، بما في ذلك قيادة اللواء ميكانيكي رقم 72 بالقرب من "تسابوفكا" في منطقة خاركوف، وكذلك 16 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و8 نقاط إطلاق صواريخ طويلة المدى و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية بالقرب من "كراسنوليمان" في منطقة خاركوف، و"فلاديميروفكا" و"كونستانتينوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية و"بيريستوفويه" في جمهورية لوغانسك الشعبية.

اضافة اعلان

 

ونتيجة للضربات تم تحييد أكثر من 360 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وتعطيل 78 وحدة من المعدات العسكرية، حيث قصفت الطائرات 3 مراكز قيادة، و104 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية ومستودعي وقود.

كذلك فقد ضربت القذائف الصاروخية والمدفعية 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية و14 مركز قيادة و24 بطارية مدفعية في مواقع إطلاق النيران.

كذلك فقد أسقط الدفاع الجوي الروسي مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" بالقرب من "يفغينوفكا" في منطقة "ميكولايف" و"فيليكا كاميشيفاخي"، بالإضافة إلى مقاتلة أخرى من طراز "سو-24" بالقرب من جزيرة زيميني.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
news-140522-lebanon.election_0

ما هي آخر النتائج في دائرتي الشمال الأولى والثانية في لبنان؟

6281edd242360444b649cd71

لحظة خروج الملك السعودي من المستشفى- فيديو

21ipj-730x438

عاصفة ترابية تعلق رحلات طيران في العراق

5201822171053478

تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها

6281d5074c59b75aa62f643b

اليابان تعلل سبب رغبة فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو

ززز

تبون في زيارة إلى تركيا تستمر 3 أيام‎‎