روسيا : إصابات بتفجير انتحاري أمام مبنى الأمن الفدرالي

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الجمعة، عن إصابة ستة أشخاص بجروح، جراء تفجير انتحاري أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي البلاد، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر أمنية.

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وقالت وكالة انترفاكس الروسية :"نفذ الانفجار شخص مجهول وصل إلى مكان الحادث بسيارة، وقام بتفجير نفسه عند مدخل جهاز الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا في جمهورية قرتشاي شيركيسيا، ما ادى إلى إصابة 6 أشخاص ومصرع المنفذ ".

المصدر : بترا

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