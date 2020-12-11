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الجمعة، 11-12-2020 06:32 م

مصرع المنفذ

روسيا : إصابات بتفجير انتحاري أمام مبنى الأمن الفدرالي

روي
عناصر من الأمن الروسي - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الجمعة، عن إصابة ستة أشخاص بجروح، جراء تفجير انتحاري أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي البلاد، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر أمنية.

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وقالت وكالة انترفاكس الروسية :"نفذ الانفجار شخص مجهول وصل إلى مكان الحادث بسيارة، وقام بتفجير نفسه عند مدخل جهاز الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا في جمهورية قرتشاي شيركيسيا، ما ادى إلى إصابة 6 أشخاص ومصرع المنفذ ".

 

المصدر : بترا

 

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