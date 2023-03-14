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الثلاثاء، 14-03-2023 02:41 م

روسيا: اتفاق الغواصات سيؤدي إلى مواجهة تستمر سنوات

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الوكيل الإخباري - اتهمت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا بتدبير "مواجهة تستمر لسنوات" في آسيا عبر إطلاقها تحالف أوكوس بشأن الغواصات النووية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "العالم الأنغلوساكسوني يبني تكتلات مثل أوكوس ويطور البنى التحتية لحلف شمال الاطلسي في آسيا ويراهن بجدية على مواجهة تستمر لسنوات طويلة".

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وكان زعماء الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة أعلنوا أمس الاثنين عن شراء الحكومة الاسترالية لغواصات أمريكية هجومية تعمل بالطاقة النووية من أجل تحديث أسطولها وسط قلق متزايد من نفوذ الصين بالمحيطين الهندي والهادئ.


وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سان دييغو للقاء رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.


وأشاد القادة بالشراكة النووية التي بدأت قبل 18 شهرا، ويشار إليها بالاسم المختصر (أوكوس).


هذه الشراكة، التي أعلنت عام 2021، ستجعل أستراليا قادرة على امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، والتي تعتبر أكثر قدرة على التخفي وأفضل من الغواصات التي تعمل بالطاقة التقليدية. 

 

البيان

 




 

 


 

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