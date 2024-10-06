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الأردن يدين مساعي الكنيست الإسرائيلي لحظر أنشطة الأونروا
نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية - رابط
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4 تباشر أعمالها
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مركز الازمات يكشف لـ " الوكيل " حقيقة كتاب جاهزية المستشفيات
الخصاونة أوقف عجلات السيارة الكهربائية .. فهل تواصل المسير في عهد حسان ؟
اختطاف أردنيين اثنين على يد عصابات في المكسيك.. والخارجية تتابع
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فلسطين
ابو عبيدة يعلق على عملية بئر السبع
جيش الإحتلال يرصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة
القسام تفجر عبوات أرضية في ناقلة جند وجرافتين بجباليا
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شتوتجارت يتعادل بصعوبة مع هوفنهايم
عاجل : الفيصلي يكشف طبيعة إصابة أبو هشهش ومدة غيابه
برشلونة يقهر ألافيس بـ"هاتريك" ليفاندوفسكي
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أخبار الشركات
الأردنية للطيران تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي تشيلي
زين راعي الاتصالات الحصري لماراثون "برومين عمّان"
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