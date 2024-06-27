الخميس 27-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض مساحات الأبنية المرخصة 12 %

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن كمين جنين

الامن العام : ضبط عدة مركبات لهذا السبب

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الممرضة لينا جرادات

وظائف شاغرة في جامعة مؤتة - تفاصيل

السعوديون يحتفون بقرار الأردن الصارم

النشامى بالمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم

إعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

بدء موسم العطلات يرفع الطلب على الدينار الأردني بسوق قطر

أسعار الذهب في الاردن اليوم

الخميس، 27-06-2024 09:55 ص

روسيا.. الأمطار الغزيرة تتسبب بخروج قطار عن سكته ومصرع راكبين

667d06ec423604528667b380


الوكيل الاخباري- أفادت مؤسسة السكك الحديدية الروسية، بأن رجال الإنقاذ عثروا على جثتي شخصين في موقع خروج قطار الركاب فوركوتا-نوفوروسيسك عن مساره.

مساء يوم أمس، خرجت تسع عربات مقطورة من قطار الركاب رقم 511 فوركوتا - نوفوروسيسك عن مسارها بالقرب من مدينة إنتا بجمهورية كومي الروسية.

اضافة اعلان

 

وكان على متن القطار لحظة وقوع الحادث، 195 راكبا و20 عاملا بالسكك الحديدية. ووفقا للبيانات الأخيرة، يوجد عشرة مصابين في المستشفيات، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في حالة خطيرة. وقال مصدر في خدمات الطوارئ لمراسل نوفوستي، إنه لا يزال مجهولا مصير شخص من بين الركاب.

وبحسب البيانات الأولية، كان سبب الحادث انهيار التربة تحت السكة الحديدية بسبب الأمطار الغزيرة. وذكر يفغيني تيشكوفيتس، كبير المتخصصين في مركز الأرصاد الجوية في فوبوس لمراسل نوفوستي، أن سبب الحادث، كان انزياح التربة بشكل كبير تحت السكة الحديدية بسبب المياه الغزيرة لأن منطقة الأورال بأكملها كانت تحت تأثير إعصار قوي لعدة أيام، وترافق ذلك بهطول أمطار غير مسبوقة في بعض الأماكن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumb

هجوم على سفينة شحن غرب الحديدة

667d036f4236040e9f544650

حادثة مأساوية في إسطنبول - فيديو

667cdbb44236045ad121797f

وكالة: الجيش البولندي يعتمد قرارا يمهد "للحرب مع روسيا"

6439eda64c59b762b1503af8

سوريا: استشهاد شخصين وإصابة عسكري جراء غارة إسرائيلية على ريف دمشق

2024_6_26_21_5_57_265

هولندا تستدعي سفير إسرائيل لديها بسبب مزاعم تجسس

غارة-إسرائيلية-على-بلدة-العديسة-أمس-730x438

صفارات الإنذار تدوي في بلدات الجليل

أخبار متعلقة
1717766667231

تونس والجزائر تعيدان العمل بقطار المسافرين بينهما