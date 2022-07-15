روسيا : الأمم المتحدة لا تتخذ موقفا محايدا من الصراع في أوكرانيا

الوكيل الاخباري - اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الأمانة العامة في الأمم المتحدة لا تتخذ موقفا محايدا من الصراع في أوكرانيا على خلاف أحكام ميثاق المنظمة الدولية ذاتها.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "أمانة الأمم المتحدة، خلافا للمتطلبات التي يفرضها عليها ميثاق الأمم المتحدة، لا تتخذ موقفا متساويا، كما هو متوقع من أمانة المنظمة الدولية الأكثر موثوقية".

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