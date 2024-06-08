السبت 08-06-2024
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السبت، 08-06-2024 09:06 ص

روسيا.. العثور على طفلين كانا مفقودين في غابة منذ 4 أيام

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الوكيل الاخباري- عثرت فرق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية بمساعدة السكان على طفلين مفقودين بمقاطعة سفردلوفسك منذ 4 أيام منهكين دون وجود أي خطر يهدد حياتهما.

وذكر حساب وزارة الطوارئ الروسية على تطبيق "تيلغرام" أنه جرى إرسال الطفل 13 عاما، وشقيقته 11 عاما إلى أحد المراكز الطبية للتأكد من حالتهما الصحية بعد أن تاها لـ4 أيام في الغابة، مشيرا إلى أنهما كانا برفقة كلبين.

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وأشار المقر الإقليمي لوزارة الطوارئ إلى العثور على الطفلين بعد أن اختفيا في الغابة بالمقاطعة يوم الثلاثاء الماضي مع الكلبين المرافقين لهما.

ووصل عدد المشاركين في عملية البحث إلى 500 شخص، في شعاع دائرة بلغ نصف قطرها حوالي من 15 إلى 20 كيلومترا. إلى أن انتهى البحث بالعثور على المفقودين من قبل رجل كان يمشط المنطقة بمركبة رباعية الدفع.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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