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الأحد، 13-12-2020 02:25 م

جسم مشبوه برائحة وقود

روسيا .. العثور على عبوة ناسفة يدوية الصنع في محل تجاري

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "إنترفاكس" أن الأجهزة الأمنية الروسية عثرت على عبوة ناسفة يدوية الصنع في متجر بشمال شرق مدينة سانت بطرسبرغ.

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وعثر المتخصصون الذين وصلوا إلى مكان الحادث على علبة عصير، بداخلها زجاجة وقود وجهاز إشعال، متصلة بمنبه وبطاريات، وقد تم  إرسال الجهاز للفحص لدى الأجهزة المتخصصة.

وذكرت الوكالة أن مدير محل تجاري أبلغ الشرطة ظهر اليوم الأحد، عن جسم مشبوه برائحة وقود ومواد تشحيم ترك في غرفة لقياس الملابس بالمحل التجاري.

 

كما تم فتح دعوى جنائية بشأن "محاولة تدمير ممتلكات عمدا"، طبقا للقانون الجنائي الروسي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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