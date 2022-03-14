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الإثنين، 14-03-2022 09:30 م

روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا ستستمر يومياً

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الوكيل الاخباري - نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن رئيس الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي الاثنين، القول إن المفاوضات بين الجانبين ستستمر يومياً عبر الفيديو من دون أي عطلات.اضافة اعلان


وقالت الوكالة، إن ميدينسكي نشر صوراً حديثة من تلك المفاوضات على قناته في "تليجرام". وذكرت أن الصور تظهر الوفدين الروسي والأوكراني بكامل أعضائهما وهما يتحدثان عبر تقنية الفيديو.


ونسبت له القول: "هذا الشكل (للمفاوضات) يوفر الكثير من الجهد. نقوم بكل ما في وسعنا لضمان تنفيذ المهام المحددة من قبل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".


 




 

 


 

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