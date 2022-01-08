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السبت، 08-01-2022 01:57 م

روسيا.. انقاذ مجموعة سياحية كانت عالقة في كازاخستان

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إجلاء طائرة نقل عسكرية لـ25 شخصا من ألما آتا إلى موسكو كانوا في كازاخستان في رحلة سياحية.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أجلت طائرة نقل جوي تابعة للقوات الجوية الروسية 25 مواطنا روسيا من مطار جيتيغين الواقع في ألما آتا إلى موسكو، حيث كانوا في كازاخستان في رحلة سياحية".



وأشار البيان إلى أن المواطنين الروس وصلوا إلى ألما آتا لقضاء عطلة رأس السنة في أحد منتجعات التزلج، وبسبب تفاقم الوضع وإغلاق المطار تواجدوا في الفندق.

وأضاف البيان: "وأثناء وجودهم في الفندق، توجهوا إلى قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام لطلب المساعدة في إجلائهم إلى الأراضي الروسية".

 

وأعلنت السفارة الروسية لدى كازاخستان، اليوم السبت، أن طيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيقوم بإجلاء المواطنين الروس من كازاخستان غداً الأحد.

سبوتنيك

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