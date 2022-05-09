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الإثنين، 09-05-2022 12:40 م

روسيا .. بوتين يوقع مرسوما حول التدابير الإضافية لدعم عائلات العسكريين

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الوكيل الإخباري-وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم بشأن فرض تدابير إضافية لدعم عائلات العسكريين وموظفي بعض الوكالات الحكومية الفيدرالية.

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وفي كلمته في الاستعراض بمناسبة عيد النصر، قال الرئيس الروسي بوتين إن مقتل كل جندي وضابط هو حزن وخسارة لا تعوض للأقارب والأصدقاء، وسيتم تقديم دعم خاص لأبناء القتلى والجرحى من العسكريين.

 

وكلف المرسوم الحكومة الروسية بأن تضمن لأبناء العسكريين وموظفي هيئات السلطة التنفيذية الفيدرالية والهيئات الحكومية الفيدرالية التي ينص القانون الاتحادي على الخدمة العسكرية فيها، الذين شاركوا في فعاليات العملية العسكرية الخاصة في جمهوريتي دونيتسك ولوغاسك وأوكرانيا، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا (وماتوا) أثناء أداء واجبات الخدمة العسكرية، من جانب مؤسسات التعليم العالي في روسيا، توفير منح دراسية للقبول في برامج التعليم العالي (البكالوريوس وبرامج التخصص) بنسبة 10٪ من الحجم الإجمالي للمنح المقدمة من مخصصات الميزانية الاتحادية.

 

روسيا اليوم

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