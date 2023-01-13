الجمعة 13-01-2023
الوكيل الاخباري

نقابة المعاصر: كميات الزيت المنتجة هذا الموسم تحقق الاكتفاء الذاتي

وفاة أكبر معمرة في غرب اربد

بعد التعديل .. ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية؟

البنوك الأميركية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور في الاقتصاد

خطوبة الناشط لورنس المنسي

صندوق النقد يحذر: العالم قد يشهد توترات اجتماعية في 2023

الاحـتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

11 مليون و310 آلاف نسمة عدد سكان الأردن مع مطلع 202‪3

وفاة وإصابة بحادث تصادم بين مركبتين بالعقبة

ألمانيا تبحث استيراد الغاز الطبيعي من العراق

الجمعة، 13-01-2023 02:19 م

روسيا تؤكد سيطرتها على بلدة سوليدار الأوكرانية

_128247928_3acd1078-83c9-4528-98b2-747146fb4bfc


الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الجمعة إن قواتها سيطرت على بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على البلدة، التي ظلت لفترة طويلة مسرح قتال عنيف وقصف مساء أمس الخميس.

اضافة اعلان


وأضافت أن ذلك سيسمح لقواتها الآن بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من مزاعم روسيا.


وقالت أوكرانيا في وقت سابق اليوم الجمعة إن قواتها لا تزال صامدة في سوليدار بعد ليلة "محمومة" من القتال فيما أصبح أحد أكثر ساحات القتال دموية في الحرب برمتها.


وتكبد الجانبان خسائر فادحة في المعركة حول سوليدار.


وتسعى موسكو إلى تحقيق مكسب سيكون أول نصر كبير لها في ساحة المعركة بعد 6 أشهر من التراجع.


وتقول كييف إن روسيا تلقي بجنودها في معركة لا طائل من ورائها للسيطرة على منطقة دمرها القصف.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

تغريم منظمة ترامب 1.6 مليون دولار للتهرب الضريبي

image (1)

بعد التعديل .. ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية؟

image (22)

مقتل ضابط بعد تعرضه للطعن في العاصمة المجرية

image (21)

أجسام طائرة مجهولة تشغل الاستخبارات الأمريكية

63c14a3f4c59b726a01a1b81

بوتين يوجه تعليمات وتوجيهات مهمة للحكومة الروسية

elaosboa54903-1

مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هذا الشخص - صورة

أخبار متعلقة
image - 2023-01-07T162112.394

روسيا: سنلتزم بوقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد في أوكرانيا

image - 2023-01-01T103424.352

زيلينسكي وبوتين يتعهدان بالنصر في خطابيهما بمناسبة العام الجديد

image - 2022-12-26T084430.003

حليف بوتين يكشف سبب عدم شن الغرب حربا على روسيا

image - 2022-12-21T154955.112

بوتين يؤكد مواصلة روسيا تطوير قدراتها العسكرية والنووية

image - 2022-12-17T093848.527

الجيش الروسي يستلم أحدث أنظمة الاستطلاع الصوتي الحراري

image - 2022-12-14T152206.415

الإفراج عن 64 أوكرانيا وأميركي واحد في تبادل أسرى مع روسيا