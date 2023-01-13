روسيا تؤكد سيطرتها على بلدة سوليدار الأوكرانية

الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الجمعة إن قواتها سيطرت على بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا.



وقالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على البلدة، التي ظلت لفترة طويلة مسرح قتال عنيف وقصف مساء أمس الخميس.

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وأضافت أن ذلك سيسمح لقواتها الآن بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من مزاعم روسيا.



وقالت أوكرانيا في وقت سابق اليوم الجمعة إن قواتها لا تزال صامدة في سوليدار بعد ليلة "محمومة" من القتال فيما أصبح أحد أكثر ساحات القتال دموية في الحرب برمتها.



وتكبد الجانبان خسائر فادحة في المعركة حول سوليدار.



وتسعى موسكو إلى تحقيق مكسب سيكون أول نصر كبير لها في ساحة المعركة بعد 6 أشهر من التراجع.



وتقول كييف إن روسيا تلقي بجنودها في معركة لا طائل من ورائها للسيطرة على منطقة دمرها القصف.

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