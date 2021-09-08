روسيا تبحث مع الهند الوضع في أفغانستان

الوكيل الإخباري - بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، مع مستشار رئيس وزراء الهند للأمن القومي، أجيت دوفال، الوضع في أفغانستان، واتفقا على تنسيق الجهود في هذا الإطار.

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وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق خلال المباحثات التي جرت في نيودلهي، على تنسيق جهود الطرفين من أجل تهيئة الظروف لإطلاق عملية تسوية سلمية في أفغانستان على أساس الحوار بين الأفغايين.



وأشار المكتب الإعلامي في بيان إلى أن موسكو ونيودلهي متفقتان على أن معايير هيكل الدولة المستقبلية لأفغانستان يجب أن يحددها سكانها.

المصدر : روسيا اليوم

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