الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الفايز

البرلمان اللبناني: أطفالنا يعانون سوء التغذية وعدم التعليم

نقابة المهندسين تطلق تطبيقا إلكترونيا للاستفادة من خدماتها

قرارات جديدة لمجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الكرك: مراكز شبابية تدعو إلى الانخراط في العمل الحزبي

الأمن العام ينشر فيديو لحوادث سير مروعة في المملكة - شاهد

إطلاق مؤتمر تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر في تموز المقبل

لجنة الاوبئة : متحور دلتا هو السائد في كل دول العالم

الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

شقيق أحد الأسرى الفارين يكشف تفاصيل هامة عن سجن جلبوع ويوجه رسالة

الأربعاء، 08-09-2021 03:42 م

روسيا تبحث مع الهند الوضع في أفغانستان

613883b8423604311410677f


الوكيل الإخباري - بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، مع مستشار رئيس وزراء الهند للأمن القومي، أجيت دوفال، الوضع في أفغانستان، واتفقا على تنسيق الجهود في هذا الإطار.

اضافة اعلان


وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق خلال المباحثات التي جرت في نيودلهي، على تنسيق جهود الطرفين من أجل تهيئة الظروف لإطلاق عملية تسوية سلمية في أفغانستان على أساس الحوار بين الأفغايين.


وأشار المكتب الإعلامي في بيان إلى أن موسكو ونيودلهي متفقتان على أن معايير هيكل الدولة المستقبلية لأفغانستان يجب أن يحددها سكانها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

البرلمان اللبناني: أطفالنا يعانون سوء التغذية وعدم التعليم

6138af864236046116347758

قرار قضائي جديد في قضية نائب الجن بمصر

9202139593300297095

زلزال يضرب ولاية موغلا التركية

السعودية

السعودية: وقف العمل بقرار تعليق السفر الى ثلاث دول

5b54a32ed437500d2f8b4623

الجيش السوري يدخل درعا

61384e23423604230a171eb2

المكسيك: 1.6 مليون شخص بدون كهرباء بسبب الزلزال

أخبار متعلقة
6121f6a74c59b76dc70151a5

طائرة نقل هندية على متنها 168 راكبا تغادر كابول

1-1457601

المئات "محشورون" في طائرة عسكرية.. ما قصة الصورة الغريبة؟

طائرةةة

أول طائرة إجلاء فرنسية من كابل تهبط في أبوظبي

611b51064c59b70c481b33d4

جورج بوش يعبر عن حزنه بشأن الوضع في أفغانستان

w

بايدن: مهمتنا في أفغانستان لم تكن أبدا بناء دولة هناك

4202126175046992871386

هولندا تجلي موظفي سفارتها في كابول