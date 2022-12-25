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الأحد، 25-12-2022 02:50 م

روسيا تبدأ إجراءات لمعاقبة "الفارين" من البلاد خلال الحرب

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين إن المجلس يعد تشريعا لمعاقبة "الفارّين" من البلاد خلال الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي.

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وكتب فولودين على تطبيق تليغرام "من الصواب أن نلغي الامتيازات التي يحظى بها من غادروا روسيا الاتحادية وفرض ضريبة أعلى عليهم".

وأضاف "نعمل على التغييرات المناسبة للتشريع"، علما أنه لم يتضح العدد المحدد للروس الذين غادروا بلادهم منذ بدء الحرب.


وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن ما يصل إلى 700 ألف فروا بعد إعلان قرار التعبئة الجزئية في سبتمبر/أيلول لاستدعاء ما يصل إلى 300 ألف روسي للقتال.


وتبلغ نسبة ضريبة الدخل في روسيا 13% ويتم خصمها تلقائيا من الموظفين الحكوميين. كما يتعين على الروس العاملين بالخارج ولديهم التزامات ضريبية دفعها بشكل مستقل، وفقا لهيئة الضرائب الاتحادية الروسية.


وقال فولودين "يمكن أن نتفهم تماما سبب فرارهم، من أدركوا خطأهم عادوا بالفعل. الباقون عليهم أن يدركوا أن الأغلبية العظمى من المجتمع لا تؤيد أفعالهم وتعتبر أنهم خانوا وطنهم وأقرباءهم وأصدقاءهم"، وفق تعبيره.

 

الجزيرة

 




 

 


 

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