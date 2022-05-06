الجمعة 06-05-2022
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روسيا تتعهد باستمرار تصدير المواد الغذائية

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الجمعة، 06-05-2022 08:07 م

روسيا تتعهد باستمرار تصدير المواد الغذائية

شركات-استيراد-وتصدير-مواد-غذائية


الوكيل الإخباري - تعهدت روسيا، اليوم الجمعة، بالالتزام بتعاقدات تصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي: "الغرب يحاول اتهام روسيا بالتسبب في أزمة غذاء في العالم ،ويدعي أن هذه الأزمة تعود جذورها الأساسية إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".


وأضافت الخارجية الروسية: "رغم العقوبات المفروضة عليها، تظل مشاركا مسؤولا في السوق العالمية وستفي بالتزاماتها بموجب العقود المتعلقة بتوريد المنتجات الزراعية والأسمدة".


 




 

 


 

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