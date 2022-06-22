روسيا تتوعد بإتخاذ رد عملي على منع وصول البضائع إلى كالينيغراد عبر ليتوانيا

الوكيل الاخباري - توعدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بإتخاذ إجراءات عملية ردا على تقييد ليتوانيا وصول شاحنات البضائع إلى مدينة كالينيغراد الروسية عبر أراضيها.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي :"الرد الروسي موجود حاليا في صيغة ما بين الإدارات المختلفة، لن يكون دبلوماسيا، وإنما سيكون عمليا"، مبينة "إن روسيا قد أبلغت ليتوانيا والاتحاد الأوروبي أن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة، وأن الإجراءات المتخذة يجب تغييرها وإعادة الوضع إلى مساره القانوني".

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