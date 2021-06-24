روسيا تتوعد منتهكي حدودها بالقصف بعد حادثة المدمرة البريطانية

الوكيل الإخباري- حذرت روسيا من أن الحوادث مثل واقعة خرق المدمرة Defender البريطانية حدودها البحرية قبالة القرم تهدد بـعواقب في غاية الوخامة، متعهدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان أمنها.



وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، "كل من ينتهك حدود روسيا تحت ذريعة حرية الملاحة" من القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية، مؤكدا "أمن روسيا على سلم الأولويات".

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وتابع ردا على سؤال عن الخطوات التي تستطيع روسيا اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، لاسيما مع الشركاء الأمريكيين "يمكننا أن ندعو إلى سيادة العقلانية ونطالب باحترام القانون الدولي، وإذا لم ينفع ذلك فيمكننا أن نقصف، وليس خط مسار الهدف، بل والهدف نفسه، إذا لم يفهم زملائنا مطالبنا".



ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق قوات الجيش الروسي طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية بعد أن خرقت هذه السفينة الحربية حدود روسيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

المصدر: روسيا اليوم