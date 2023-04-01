روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي اعتبارا من اليوم

الوكيل الاخباري - تتولى روسيا اعتبارا من اليوم السبت الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي لمدة شهر واحد.

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ومن المتوقع أن تكون من بين المواضيع الرئيسية أثناء رئاسة روسيا للمجلس تعددية الجوانب الفعالة والمخاطر المتعلقة بتصدير الأسلحة والتسوية في الشرق الأوسط.



ومن المرتقب أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الجلسات لمجلس الأمن الدولي.



وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أكد في وقت سابق أنه لا توجد على الجدول أي اجتماعات حول أوكرانيا ولكن من المرجح أن تعقد بعض الجلسات حول هذه القضية. ( روسيا اليوم )

