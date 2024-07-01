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الإثنين، 01-07-2024 08:17 ص

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تموز

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الوكيل الاخباري- يتولى الاتحاد الروسي اعتبارا من اليوم الأثنين، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر تموز خلفا لكوريا الجنوبية.

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وسيعقد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بتوقيت نيويورك يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.


ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي كوريا الجنوبية، الموزمبيق، مالطا، الجزائر، سويسرا، اليابان، غويانا، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.


ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 




 

 


 

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